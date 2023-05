Asma Zero Week: dal 12 al 16 giugno consulenze gratuite a Genova

Genova. Proseguono anche in Liguria dal 12 al 16 giugno le consulenze specialistiche gratuite che Asma Zero Week mette a disposizione per pazienti con asma in circa 40 Centri specializzati in tutta Italia, di cui 2 in Liguria (Genova e Sarzana), prenotabili al numero nerde 800 628989. Circa 1.000 pazienti sono già prenotati in tutta Italia, ma le opportunità raddoppiano con una seconda settimana, grazie al proseguo dell’attività volontaria dei medici specialisti.

La campagna, promossa da FederAsma e Allergie – Federazione Italiana Pazienti Odv, in collaborazione con Respiriamo Insieme – Aps, con il patrocinio della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica (Siaaic) e della Società Italiana di Pneumologia (Sip/Irs), in partnership con AstraZeneca, intende sensibilizzare gli oltre 3 milioni di pazienti asmatici in Italia sull’importanza della prevenzione degli attacchi d’asma e la possibilità di ridurre l’impatto della malattia mediante corrette strategie terapeutiche e di comportamento, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche e cliniche, invitandoli a effettuare un controllo sullo stato della malattia.

