Biliardo al Palasport la spunta Pitelli. Da Follo, Zaffuto: “Partita equilibrata, complimenti agli avversari”

Alla finale per accedere alla Serie A di biliardo, nel campionato Uisp che si è tenuta nei giorni scorsi al Pala Mariotti, l’ha spuntata Pitelli. Un po’ di amaro in bocca per l’avversaria Follo Biliardo che con tenacia e fino all’ultimo ha tentato il tutto e per tutto. Il presidente Massimo Zaffuto racconta: “Trattandosi di due squadre molto equilibrate si è arrivati a raggiungere un sudato pareggio il quale ha costretto come la regola Uisp vuole , a far entrare in campo anche la 5^ coppia. È stata tirata fino all’ultima boccetta e la sorte ha voluto fare esultare gli amici del Pitelli. La società del Follo si complimenta con la squadra avversaria e coglie l’occasione per ringraziare la sindaca Rita Mazzi , l’assessore allo Sport Pasquale Giacomobono e collaboratori comunali presenti. Il nostro ‘ritiro estivo’ inizierà dopo una sola settimana da questa amara sconfitta pronti e carichi per la prossima stagione”.

