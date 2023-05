Carcare, De Vecchi: “Sul bilancio sempre rispettate tutte le regole e garantito i servizi essenziali ai cittadini”

Carcare. “Il neo sindaco produce eccessivi allarmismi economici alla sua cittadinanza. Genericamente dichiarando a vario titolo l’assenza di risorse economiche nell’ente che ha appena preso in gestione. Imparerà con il tempo che negli enti locali la ‘coperta è corta’, per la prima volta nella sua vita amministrativa si trova a prendere decisioni collettive e deve scegliere dove destinare le risorse comunali che, esistono, nella misura proporzionata delle entrate tributarie e delle spese di gestione”.

Sarebbe voluto intervenire durante il primo consiglio comunale, che si è tenuto lunedì sera alla Soms, ma “il sindaco non ci ha dato la parola” sottolinea e quindi Christian De Vecchi, precedente primo cittadino di Carcare e ora consigliere di opposizione, si affida ad un comunicato stampa per esprimere il suo pensiero riguardo alle dichiarazioni sul bilancio rilasciate da Mirri in questi mesi.

