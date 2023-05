Diabete: accordo per distribuzione farmaci e presidi in farmacia

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha approvato lo schema di accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per la distribuzione dei farmaci, ausili e presidi per l’assistenza integrativa per pazienti diabetici in accordo con il Servizio Sanitario Regionale. Da domani, giovedì 1° giugno, sarà attiva in tutta la Regione la distribuzione dei presidi per il monitoraggio della glicemia, oltre che quella dei farmaci salvavita, già prevista dal 2018. Questo permetterà di ritirare in farmacia, con la tessera sanitaria della persona avente diritto, entro 24 ore i prodotti prescritti da Piano di Automonitoraggio Glicemico (PAG): strisce per l’automonitoraggio della glicemia, lancette pungidito, siringhe e aghi per la somministrazione dell’insulina.

