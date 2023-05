Festival della Parola di Chiavari: Luca Mercalli, Nicola Gratteri e molti altri ospiti nella prima giornata

Chiavari. Il Festival della Parola quest’anno festeggia la sua decima edizione. Finanziato dal Comune di Chiavari con il contributo della Regione Liguria si fregia della partnership con Rai, Università di Genova e Granada, Acquario di Genova e MuMa di Genova. La parola d’ordine del Festival è ¿Ri(e)voluzione? perché una rivoluzione dei diritti, delle emozioni, delle opportunità green e della tecnologia può essere pura Evoluzione. Il Festival è in programma dall’1 al 4 giugno.

Si discute di diritti, ambiente, mare, letteratura e giustizia. Si comincia il primo giugno alle 9.30 in piazza Nostra Signora dell’Orto con un flash mob della Parola a cura dell’Istituto Comprensivo G.B. Della Torre e della Scuola statale Ilaria Alpi: per difendere i diritti delle donne iraniane e di quelle che sono vessate ovunque nel mondo. Di questo, infatti, si parla alle 10 con Parisa Nazari, attivista iraniana che è qui per l’inaugurazione dell’installazioneurbana in piazza Roma, Woman, Life, Freedom, realizzata in collaborazione con l’associazione internazionale nata per sostenere le donne di Teheran. Intervistata da Roberto Pettinaroli, giornalista del Secolo XIX, la dottoressa Nazari parla di cosa sta davvero accadendo laggiù e cosa possiamo fare per sostenere la lotta delle bambine e delle ragazze per la democrazia e la libertà.

