Festival della Parola di Chiavari, Pillon invitato a un dibattito sui temi Lgbtqia+. Prc: “Gli organizzatori ci ripensino”

Chiavari. L’ospite di domenica 4 giugno alle 19 al Festival della parola di Chiavari non è passato inosservato: Simone Pillon, in un incontro-confronto con Ivan Cattaneo sui temi Lgbtqia+.

Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Federazione Tigullio/Golfo Paradiso, commenta in una nota: “Apprendiamo della prevista partecipazione dell’ex senatore Simone Pillon al Festival della Parola che si svolgerà nei prossimi giorni a Chiavari, invitato dagli organizzatori a intervenire a un dibattito sulla tematica dei diritti. Si tratta davvero di un esperto in tale materia, viste le sue note dichiarazioni contro la dignità delle donne e delle persone Lgbtqia+. Non possiamo neanche dimenticare il suo pesante intervento contro le studentesse e gli studenti del Liceo Marconi della nostra città, colpevoli l’anno scorso di voler discutere in assemblea di educazione sessuale, identità di genere e di inclusione”.

