Folla alla camera ardente per Giovanni Ferrari Barusso. I sindaci: “Persona leale, onesta e sincera”

Finale Ligure. Una sala consiliare gremita per la camera ardente allestita in Comune a Finale Ligure per commemorare Giovanni Ferrari Barusso, scomparso all’età di 62 anni. Prima dei funerali l’omaggio da parte dei sindaci e amministratori locali che negli anni hanno conosciuto, lavorato e apprezzato la figura dell’avvocato finalese e amministratore delegato Tpl linea.

Oltre ai rappresentanti istituzionali, presente la presidente dell’azienda di trasporto savonese Simona Sacone e tanti cittadini che hanno voluto salutare Giovanni Ferrari Barusso e stringersi attorno alla sua famiglia.

