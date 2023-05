La 5A Elettronici del tecnico “Capellini” si ritrova dopo più di mezzo secolo

Erano da poco finiti gli anni Sessanta e i ragazzi della 5a Elettronici del Capellini, oggi Capellini Sauro, si sono dovuti salutare. Dopo più di mezzo secolo hanno voluto rincontrarsi e ripercorrere almeno per un attimo le gioie e i dolori di tanto tempo fa.

Questo gruppo di studenti si è voluto ritrovare e uno di loro, Sergio, ha voluto affidare il proprio pensiero a Città della Spezia. “Ci siamo, per chi è in quinta si avvicina il momento tanto atteso – racconta -. Cinquantatré anni fa, dico 53, di questi tempi eravamo anche noi in ansia per l’esame di stato. Erano i “mitici” anni ’60, e siamo stati veramente fortunati per averli vissuti nel periodo della nostra gioventù. A qualcuno è venuta l’idea di provare a riunirci per festeggiare le nozze d’oro del diploma, anche se con un po’ di ritardo causa virus”.

