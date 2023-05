Lsct, traffici giù del 26 per cento: gli operatori temono di scendere sotto il milione di Teus annuo. E l’ipotesi del terzo socio destabilizza ancora di più

Non si placa lo stato di turbamento all’interno della comunità portuale spezzina, preoccupata per il futuro del porto e in particolare del terminal Lsct. Non iniettano fiducia gli incontri che si sono svolti la scorsa settimana tra il presidente dell’Autorità di sistema portuale Mario Sommariva e i massimi rappresentanti di Contship e Msc, né, tanto meno, le prospettive future che sono state lanciate sul tappeto, a cominciare da quella della possibilità dell’ingresso di un terzo socio. E non lo fanno gli ultimi dati relativi ai traffici, vera linfa vitale di ogni scalo.

Che la situazione sia complicata e confusa lo dimostrano proprio i colloqui del numero uno di Via del Molo con Gianluigi Aponte a Ginevra, e con Thomas Eckelmann, Cecilia Eckelmann Battistello e Matthieu Gasslin. Appuntamenti che si sono resi necessari dopo le dichiarazioni dello stesso presidente e dopo che la preoccupazione del mondo portuale spezzino è emersa con lampante chiarezza, anche e soprattutto attraverso le pagine di questo giornale.

Un passaggio dovuto, i summit, che ha avuto un esito pubblico che i più avevano previsto: rassicurazioni sul rispetto degli impegni presi e promesse di investimento sulla strategicità del porto spezzino. Esattamente la stessa reazione che si ebbe due anni fa, quando CDS registrò l’insofferenza degli operatori e della città nei confronti dei ritardi nell’attuare gli investimenti da parte di Lsct. Da allora tante cose sono cambiate, comprese le banchine in cui avviare i lavori, passate dal Molo Garibaldi al Terminal Ravano grazie a un accordo siglato pochi mesi dopo, ma rimasto ancora sulla carta. Quello che non è cambiato è il timore che tra il primo e il terzo bacino si stia facendo melina contando su profitti comunque elevati e su strategie societarie che, apparentemente paradossalmente, trarrebbero giovamento dall’indebolimento del porto spezzino. Magari a vantaggio dei vicini hub di Livorno e Genova, dove Msc, socio di minoranza di Lsct, sta investendo con convinzione.

Investimenti che nel principale terminal della Spezia mancano non solo a livello infrastrutturale, ma anche a livello di mezzi e gru: e questo mette in allarme soprattutto chi sui piazzali del porto ci lavora di giorno e di notte.

