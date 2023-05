Nasce “Sarzana Protagonista”, il capogruppo è Matteo Tiberi

Mentre nel Partito Democratico tengono ancora banco le analisi post amministrative e il futuro del segretario, Renzo Guccinelli annuncia la nascita del gruppo consiliare “Sarzana Protagonista” che andrà a completare l’opposizione proprio insieme al Pd. Ne faranno parte l’ex candidato sindaco, che rientra fra i banchi della sala consiliare dopo 18 anni, Roberto Loni e Matteo Tiberi, entrambi eletti nella lista “Guccinelli sindaco”. “Il gruppo consiliare – si legge in una nota – lavorerà per costruire in città un’opposizione che risponda ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, a partire dal lavoro per rivalutare la sanità pubblica e ridare ruolo e funzioni all’ospedale”. Il ruolo di capogruppo andrà a Matteo Tiberi.

L’articolo Credit.Com. Liguria, convocate le assemblee separate: prima convocazione il 16 giugno, seconda convocazione il 19 proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com