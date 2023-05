Ospedale Gaslini, la Reumatologia confermata Centro di eccellenza europea sino al 2028

Liguria. Dal 31 maggio al 3 giugno si svolgerà a Milano il 23° Congresso dell’Eular (European League Against Rheumatism). Questo evento raccoglie oltre 10 mila delegati provenienti da tutto il mondo che discuteranno le ultime novità nel campo della Reumatologia. Un’occasione ritenuta particolarmente importante anche per l’Istituto Gaslini, perché verrà annunciata la conferma della Reumatologia dell’Istituto come Centro di Eccellenza europea nell’ambito della reumatologia pediatrica per il quinquennio 2023-28. Per il Gaslini si tratta di una conferma: l’Eular ha già assegnato al centro di Reumatologia dell’Istituto scientifico pediatrico genovese questo prestigioso riconoscimento in tre precedenti occasioni, a partire dal 2008.

“Il nostro Irccs è l’unico centro pediatrico riconosciuto dall’Eular in Italia: un successo che si conferma nel tempo – dichiara il direttore generale Renato Botti – e rappresenta una garanzia di alta qualità sia clinica sia scientifica del Gaslini come ospedale pediatrico, e in particolare dell’unità operativa Reumatologia e malattie autoinfiammatorie, diretta daMarco Gattorno”.

