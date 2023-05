“La confusione regna sovrana all’interno del porto. In questi giorni continuano a susseguirsi volantini di ogni genere, dove chi dovrebbe fare gli interessi dei lavoratori è impegnato incessantemente in altri tipi d’interesse (leggi di bottega). Negli ultimi anni sono stati firmati contratti e accordi che con il tempo hanno generato una situazione surreale di totale sbando. È ormai lampante ciò che sosteniamo da mesi ovvero che oggi più che mai è necessaria per la contrattazione una rappresentanza sindacale degna, seria e soprattutto leale con i lavoratori.

Fare sindacato non significa avallare qualsiasi richiesta che arriva dalla controparte, ma bensì fare ferma opposizione quando è necessario, se si vuole realmente salvaguardare i diritti dei lavoratori”. Lo afferma in una nota il sindacato Cub Trasporti La Spezia, commentando la situazione presente all’interno del principale terminal spezzino e annunciando al contempo una giornata di sciopero.

“In mezzo a queste pantomime, messe in atto per fare scena più che per sostanza, l’unica cosa vera e concreta rimane lo sciopero e la mobilitazione contro il peggioramento delle condizioni normative, economiche e di vita dei lavoratori, facendo riferimento non solo all’ultimo accordo di febbraio, ma anche a quello dell’integrativo del luglio scorso. Abbiamo già dimostrato di non fare inutili chiacchiere. Per questo crediamo fermamente che per tutti i lavoratori di Lsct, ancora una volta, l’unica possibilità per esprimere una vera dimostrazione di compattezza è quello di fermarsi e dare un segnale forte, chiaro ed inequivocabile. Per tali motivazioni confermiamo lo sciopero di 24 ore, per tutti i turni di lavoro, aperto a tutti i dipendenti in Lsct nella giornata dell’8 giugno”, conclude Cub Trasporti.

L’articolo Porto, Cub Trasporti: “Sciopero di 24 ore in Lsct per la giornata dell’8 giugno” proviene da Citta della Spezia.

