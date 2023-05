Porto, la Cgil: “Bene gli incontri tra Sommariva e i soci di Lsct, ma per dare un segnale di fiducia il terminal inizi ad aumentare il budget delle manutenzioni”

“La nostra organizzazione, considera positivo l’esito degli incontri, e ringrazia l’Autorità di sistema portuale, per averci informato puntualmente sugli accadimenti degli ultimi giorni. Tuttavia, ricorda come già in passato Lsct abbia assunto precisi impegni sia con la comunità portuale che con il territorio, che sono stati puntualmente disattesi”. Lo affermano il segretario generale della Cgil spezzina Luca Comiti e il segretario generale della Filt Cgil provinciale Stefano Bettalli all’indomani dell’incontro avuto con il presidente dell’Adsp Mario Sommariva, che ha relazionato le delegazioni confedederali di Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle segreterie territoriali Filt, Fit e Uiltrasporti rispetto agli incontri avuti con i vertici di Contship e Msc, soci in Lsct.

“Non è compito del sindacato scegliersi gli interlocutori, ma è preciso compito della Cgil, nell’interesse dei lavoratori, verificare che gli impegni assunti siano rispettati. Ed è ciò che faremo a partire da quanto abbiamo sostenuto nella conferenza stampa della scorsa settimana. Se Lsct, vuole dare un segnale di fiducia alla comunità portuale, cominci ad aumentare il budget delle manutenzioni, perché gli attuali risultati in termini di produttività, sono penalizzati da mezzi, vecchi, obsoleti e mal mantenuti, che incidono negativamente sui risultati e sull’efficienza del servizio. Rimettere in linea il sistema, ragionare di manutenzione e di produttività, investire anche nella sostituzione dei mezzi attuali, farebbe riguadagnare la fiducia e l’orgoglio di appartenenza perso in questi ultimi anni”, concludono Comiti e Bettalli.

