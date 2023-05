Rapallo: “Case green”, ritirata la mozione Proietto; sarà discussa dai capigruppo

Approvate le tariffe Tari che hanno un peso complessivo poco oltre i sette milioni; le attività commerciali in zona cantiere San Francesco avranno uno sconto del 50 per cento.; pagamento prima rata fino al 17 luglio. Approvate velocemente alcune partiche di bilancio, si è sviluppato un ampio dibattito su una mozione del consigliere Fabio Proietto, in relazione alla normativa sulle “case Green”. Dopo una serie di interventi, segno di interesse verso la tematica, una breve sospensiva e la decisione di indire una discussione tra cappigruppo per stabilire un testo unitario alla maggioranza. Infine l’immancabile intervento sul cantiere San Francesco proposto questa volta dalla consigliera Isabella De Benedetti e le spiegazioni fornite dall’assessore Filippo Lasinio.

