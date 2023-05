Splash&Co a Slow Fish 2023, “Ripuliamo il mare, generiamo bellezza”

Genova. Slow Fish torna al Porto Antico di Genova dall’1 al 4 giugno per un’undicesima edizione dal titolo Coast to Coast, un modo per sottolineare come gli ecosistemi acquatici e la terraferma siano strettamente interconnessi. Anche il progetto SPlasH&Co “Stop alle Plastiche in H2O ai tempi del Covid” sarà parte degli eventi grazie alla conferenza in programma sabato 3 giugno alle 12.00 alla Slow Fish Arena (Piazza delle Feste – Ponte Embriaco) dal titolo “Ripuliamo il mare, generiamo bellezza”. L’evento darà voce a chi raccoglie i rifiuti dal mare, a chi studia il comportamento delle plastiche in acqua e sulle coste, a chi recupera la posidonia e la valorizza dal punto di vista ecologico in maniera funzionale nell’ambito dell’ecosistema spiaggia, a chi trova soluzioni alternative alle reti di plastica per l’allevamento dei mitili.

Interveranno, per SPlasH&Co Franco Borgogno, divulgatore scientifico dell’European Research Institute Onlus e Marco Capello, oceanografo dell’Università di Genova, che racconteranno il progetto, coordinato dall’Università di Genova (Dipartimenti DISTAV e DICCA), con European Research Institute e Università di Tolone e finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 dell’Unione Europea grazie al quale sono state analizzate per la prima volta presenza, origine e dinamiche delle microplastiche nei porti di Genova, Olbia e Tolone prendendo in esame acqua, sedimento e pesci e realizzando simulazioni numeriche.

