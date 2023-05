Una galleria per alleggerire il traffico dei camion sulla Ss334: Provincia stanzia 100mila euro per lo studio di fattibilità

Albisola/Stella. Un progetto ambizioso e importante quello che è stato avanzato dal Comune di Stella per cercare di risolvere la situazione viabilità tra Stella San Giovanni e Albisola Superiore. Tra i due Comuni del levante savonese sono infatti presenti delle criticità dovute al passaggio massiccio dei mezzi pesanti, che in alcune situazioni, per via di alcuni punti stradali anche ristretti, creano rallentamenti al traffico e in alcuni casi anche incidenti, solo lo scorso aprile un tir ha “schiacciato” un’auto proveniente dal lato opposto ferendo una persona.

Il progetto prevederebbe la costruzione di una rotatoria e di una galleria posizionata a Stella, all’apertura della frazione di San Giovanni, un passaggio alternativo che condurrebbe sulla Sp2 in direzione Ellera, alleggerendo il passaggio della Ss 334.

