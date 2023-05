Uscio: auto impazzita, grave donna alla guida

Incidente nella tarda mattinata a Uscio, in località Colle Caprile lungo la 333. UNa donna avrebbe perso il controllo dell’auto che stava guidando. Scattato l’allarme sono stati allertati i vigili del fuoco con l’elicttero Drago. In realtà il 118, intervenuto con l’automedica Golf-6 e la Croce Verde di Recco, ha declassato il codice da rosso a giallo. La paziente è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino. Sul posto i carabinieri per verificare la cause che hanno determinato l’incidente.

