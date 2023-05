Val Varenna, il progetto del secondo lotto per San Carlo di Cese: nuovi argini fino 4,60 metri di altezza

Genova. Il progetto definitivo per il secondo lotto degli interventi per la messa in sicurezza di San Carlo di Cese, in val Varenna è arrivato alla fase conclusiva del suo lungo iter burocratico: il Comune di Genova, infatti, ha depositato gli atti per il via definitivo in sede di conferenza dei servizi, cosa che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il progetto, come è noto, completerà gli interventi del primo lotto, intervenendo nella parte più a valle dell’aria di progetto dove il torrente passa a pochi metri dall’abitato: in sintesi i lavori allargheranno il letto del torrente aumentando il franco idraulico degli argini e della passerella pedonale che collega le due parti del paese.

» leggi tutto su www.genova24.it