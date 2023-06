A tu per tu coi detenuti: settanta studenti delle superiori in visita al carcere della Spezia

Si è concluso oggi, con la visita al carcere della Spezia, il progetto “Le Istituzioni per amiche” che la Prefettura della Spezia ha promosso e realizzato insieme ai Comuni di Monterosso al Mare e Riccò del Golfo. L’evento di oggi, cui hanno presenziato il direttore della struttura, Cristina Bigi, ed il Comandante della Polizia Penitenziaria, Nadia D’Anna, ha coinvolto circa settanta studenti delle scuole secondarie di I° grado che hanno frequentato moduli formativi sull’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, sul cyberbullismo, sulla legalità ed educazione civica. L’esperienza in carcere, a cui gli studenti sono stati preparati grazie al contributo della psicologa, la Dott.ssa Licia Vanni, è stata – a detta di tutti i ragazzi – particolarmente formativa, grazie anche al colloquio svoltosi con due dei detenuti. L’obiettivo della Prefettura è quello di estendere questo progetto anche ad altre scuole, nell’ottica di aiutare i giovani nel loro percorso di crescita, offrendo strumenti per riconoscere i rischi e le insidie più prossime alla loro età.

