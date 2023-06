Asl-4: nei festivi e prefestivi torna l’ambulanza “India”, in supporto al 118

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

Tornerà in servizio il 2 giugno 2023, alle porte dell’estate e con l’avvio della stagione turistica balneare, l’ambulanza infermieristica “India”, coordinata e gestita dalla Centrale operativa del 118 di Asl 4 in collaborazione con le Pubbliche Assistenze e le Croci Rosse del territorio.

Fino al 17 settembre 2023, il mezzo di soccorso che ospita a bordo un autista e un infermiere specializzato sarà in funzione tutti i giorni festivi e prefestivi, in orario diurno, per intervenire sui codici gialli, ma anche sui codici di maggiore gravità in attesa dell’automedica. Sede di partenza sarà l’Ospedale di Sestri Levante, che conferma così la sua centralità nell’assetto sanitario del Tigullio, specie nel periodo di massima affluenza turistica.

» leggi tutto su www.levantenews.it