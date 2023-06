Assi di forza, lavori al via in Valbisagno. “Entro giugno le gare per acquistare 200 mezzi elettrici”

Genova. Partiranno dalla Valbisagno i lavori per i quattro assi di forza del trasporto pubblico a Genova. I primi cantieri dovrebbero apparire in estate nella zona di via Canevari, via Moresco e via Bobbio, dove transiterà la linea che collegherà Prato alla Foce passando da Brignole. A spiegarlo è l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, che annuncia un’ulteriore novità: “Entro giugno partiranno le gare per acquistare i nuovi mezzi, non solo quelli che entreranno in servizio sui quattro assi, ma anche altri bus elettrici per rinnovare la flotta”.

Progetto esecutivo e lavori sono stati affidati a gennaio al raggruppamento di imprese formato da Colas Rail, Icm e Leonardo che dovranno realizzare l’infrastruttura per i mezzi elettrici (compresi i semafori “intelligenti” concepiti per dare loro precedenza agli incroci) e le nuove fermate, oltre 300 lungo i 96 chilometri complessivi delle quattro linee. Discorso a parte per le rimesse Gavette e Staglieno: i lavori partiranno sulla prima non appena Amt avrà trovato un’area tampone per collocare i bus da spostare.

» leggi tutto su www.genova24.it