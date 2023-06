Avvicinamento al La Spezia Pride: gli eventi del fine settimana

In questo mese di avvicinamento al La Spezia Pride, lз organizzatorз non si fermano e per questo weekend fanno tripletta: Un altro fine settimana denso e ricco di impegni, è quello annunciato per il ponte del 2 Giugno da RAOT – Rete Anti Omofobia e Transfobia.

“Il 2 Giugno, presso il circolo ARCI Canaletto, avrà luogo Creativз, un’iniziativa La Spezia Pride organizzata da Raot, Arci Canaletto e Nudm La Spezia. Il progetto nasce dalla necessità di dare visibilità alle donne e alla comunità Lgbtqa+ nell’arte, esclusз spesso in campo artistico, a causa di un sistema culturale creato, dominato e amministrato da uomini e dove le donne o soggettività non binarie hanno dovuto e devono lottare contro stereotipi o pregiudizi sociali. Tale disparità necessita una riflessione sulle motivazioni di questa discriminazione e sulle modalità di rottura del sistema binario con le relative costrizioni sociali e di genere: l’arte non è uno spazio neutro, è il luogo dove vengono esercitate più facilmente le pratiche di dominio cis-etero-patriarcali, e dove allo stesso tempo si può influenzare gli atteggiamenti culturali e trasformare gli stereotipi – si legge in una nota -. Le associazioni hanno quindi ideato Creativз per creare uno spazio di confronto intorno al “fare arte” e per valorizzare l’arte e l’artigianato locale femminile e queer: alle ore 17:00, è prevista l’inaugurazione della mostra collettiva di Catia Castellani, Gloria Mainenti, Chiara Picariello, Gemma Grassi, Irene Natale, Paola Gaspari, Barbara Godani, contestualmente all’apertura degli stand di artigianato di Viola De Medici, Francesca De Cesari, Monica DeArca, Veruska Lusardi, Veronica Cappilli e al dj set de La Bianchini. Alle ore 19.00 Ryf, cantautrice e attivista, dialogherà con le artiste, moderate da Alice Parodi, sui temi principali della giornata; a seguire il reading poetico di Susanna Minucciani e poi Live lз cantautricз Alice Parodi, Frances Reynier, Irene Viboras e a seguire Ryf in concerto”.

