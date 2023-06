Cairo, inaugurata la “Lea degli artisti”. Il sindaco: “Obiettivo valorizzarla, divieto ai cani se i padroni non la terranno pulita”

Cairo Montenotte. Inaugurata questo pomeriggio la “Lea degli artisti”, ovvero il viale alberato del Lungobormida Anselmi che è stato impreziosito con sette panchine dipinte da artisti locali.

Ognuna è stata realizza per una giornata specifica che celebra un determinato tema. C’è quella dello sport, quella della poesia, quella dell’infanzia, quella dedicata all’olocausto e due che riguardano le donne: una per la giornata contro la violenza di genere, l’altra per l’8 marzo (di seguito l’elenco completo). A queste sei, che erano già state installate in piazza della Vittoria e poi rimosse in seguito ai lavori di restyling, oggi se ne è aggiunta una settima (e in futuro non si esclude che aumentino): si tratta della panchina di Francesco Jiriti, intitolata “Canzone d’amore per Cairo” e dedicata alla giornata della Memoria e dell’Accoglienza. Oggi è stata presentata al pubblico.

