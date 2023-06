Calcio, Carparelli contro il nuovo club: “Nemmeno una telefonata”. Rumor sul Borgio

Loano. Marco Carparelli, nonostante si avvicinino le 47 primavere (il bomber compirà gli anni il prossimo 4 giugno), continuerà a calcare i campi di provincia. Troppo forte la voglia di calcio per smettere, l’ex Sampdoria e Genoa continuerà ad essere uno spauracchio per gran parte delle retroguardie avversarie.

La notizia però è che Carparelli non vestirà la maglia del club che nascerà dalla fusione tra Soccer Borghetto e San Francesco Loano. A confermarlo è stato lo stesso attaccante attraverso un post pubblicato su Facebook: “Dopo 6 anni al Soccer, con oltre 140 goal, 2 promozioni e una Coppa Italia vinta, oggi si conclude la mia esperienza con loro. Loro che al 1 giugno, non si sono degnati nemmeno di fare una chiamata, all’uomo, che li ha portati in Promozione. Grazie e complimenti per il rispetto avuto nei confronti di quello che era il capitano!”

