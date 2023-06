Chiavari: Cinzia Leone per la sezione “Spiritualità” del Festival

Nell’ambito del “Festival della Parola” Goffredo Feretto ha incontrato oggi pomeriggio la prima delle cinque donne scrittrici che hano il compito di fare presenti le tre grandi relegioni monoteiste che tentano un dialogo. Oggi è stata Cinzia Leone, giornalista, pittrice, scrittrice ebrea per parte di madre e cattolica per parte di padre a illustrare la sua esperienza. Si può dire una vita a metà: metà cristiana e metà ebrea, metà scrittrice e metà pittrice. Queste metà non sono in conflitto ma possono convivere e produrre. Nel suo ultimo romanzo appena uscito da Mondadori, “Vieni tu giorno nella notte” un ebreo italiano sceglie di diventare cittadinoi israeliano, disposto ad affrontare i 4 anni di servizio di leva obbligatoria. A Tel Aviv diventa amico di un palestinese fuggito da Janina, città della Cisgiordania da cui provengono quasi tutti i kamikaze responsabili degli attentati in cui perdono la vita centinaia di persone inermi. all’interno delle die religioni in conflitto ci sono varietà di posizioni: ortodossi, fanatici, indifferenti, laici. Per tutti c’è una sola grande domanda con molti corollari: ma Dio c’è? Chi è, se c’è? Perché permette tante violenze? Perché la morte ? E l’amore cosa può fare?

Scrive Cinzia Leone fra le molte espressioni lapidarie e urgentemente metaforiche: l’amore della realtà se ne infischia e se ne libera alla prima occasione.

A Camogli è in corso la mostra personale di questa artista che firma i volumi che i lettori comprano e fa anche il ritratto dell’acquirente perché scrive nella dedica: lettore prezioso.

» leggi tutto su www.levantenews.it