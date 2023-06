Chiavari: Nicola Gratteri: “Il 41 bis resti così com’è. Si esce collaborando come Brusca”

Questa sera il Festival della Parola edizione 2023 ha chiuso la sua prima giornata ospitando l’incontro “Riflessioni sulla Legalità” con il procuratore antimafia Nicola Gratteri, moderato da Pierluigi Senatore. Una vera e propria ovazione ha accolto il procuratore di Catanzaro al quale gli studenti delle scuole hanno consegnato il Premio Futura, ideato l’anno scorso. Oggetto delle riflessioni è stata la presenza della criminalità organizzata in Liguria, nello specifico dell’ndrangheta, di cui è attestata l’attività consolidata di tre locali: a Lavagna, a Genova e a Ventimiglia. Qui l’ndrangheta coordina il passaggio verso il Portogallo della cocaina. A Genova l’anno scorso è stato catturato uno tra i quattro latitanti più importanti in questo ramo.

“Ci sono punti d’eccellenza economico-turistico in Liguria e le mafie le troviamo dove c’è denaro. Le mafie mutano con il mutare sociale, non sono una struttura statica, ci assomigliano sempre di più, ma c’è una differenza tra noi e loro: sono molto ricchi. Dopo il Covid hanno comprato a prezzi bassi. Negli ultimi decenni non uccidono più, oggi non c’è bisogno più degli spari perché l’impiegato mette la firma dove va messa. La magistratura attualmente non riesce a recuperare quel gap di credibilità perso (oggi al 36%). Dopo il caso Palamara il Csm avrebbe dovuto essere sciolto”, afferma netto Gratteri. Che continua: “Per la mia Regione vorrei le stesse infrastrutture del Veneto; di queste cose si alimentano le mafie. In cambio dei fondi del Pnrr l’Europa ci ha chiesto di velocizzare i processi, ma questo vuol dire che dopo un certo numero di anni la sentenza di primo grado non è più efficace secondo la nostra normativa”.

