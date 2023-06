Cinghiali in città, Campora: “Situazione davvero pericolosa, senza abbattimenti sarà ingestibile”

Genova. “Senza abbattimenti quello dei cinghiali diventerà un problema ingestibile. Bisogna ridurne il numero perché la situazione sta diventando veramente pericolosa“. A lanciare l’allarme è stato ieri l’assessore comunale Matteo Campora in una commissione consiliare sul tema della sicurezza stradale. Uno dei tanti problemi creati dagli ungulati in città, come dimostra la cronaca degli ultimi giorni.

L’ultimo episodio in corso Europa dove la settimana scorsa uno scooterista ha impattato contro un cinghiale che camminava sulla carreggiata in direzione centro. Risultato: una notte al pronto soccorso del San Martino, tutore e collare, 10 giorni di prognosi. Poche ore prima, una donna era stata aggredita da un cinghiale in via dell’Arena, sul torrente Sturla: l’animale probabilmente era stato attirato dall’odore di cibo nei sacchetti della spesa. Vista la vicinanza geografica, potrebbe essere stato lo stesso esemplare o almeno lo stesso branco.

