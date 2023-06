Da Slow Fish appello a “ridurre la plastica monouso”, ma il ministro Lollobrigida replica: “Non è la risposta”

Liguria. Stop alla plastica monouso per salvare il mare e la nostra salute. È l’appello drastico che arriva da Slow Fish, la manifestazione dedicata alla pesca sostenibile inaugurata oggi al Porto Antico di Genova, dove rimarrà fino al 4 giugno. A lanciarlo è Carlo Petrini, presidente di Slow Food e storica voce ambientalista in Italia, che ha aperto l’11esima edizione della kermesse alla presenza del ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, protagonista del taglio del nastro.

“Facciamola finita con la plastica monouso – scandisce Petrini – che è l’elemento distintivo della produzione alimentare. Da Genova, da Slow Fish deve partire un impegno da ciascuno di noi per questo obiettivo: non utilizzare in nessuna forma la plastica monouso. Nella storia è stata un’invenzione fantastica, ma serviva per produrre manufatti solidi. Non voglio più consumarla in nessuna maniera. La situazione è drammatica: vere e proprie isole grandi come regioni stanno inquinando non solo gli Oceani ma anche il nostro Mediterraneo ed è entrata nel circuito alimentare. Noi mangiamo quotidianamente microplastiche che incidono sulla nostra salute. Basta, siamo noi i soggetti che lo determinano“.

