Dal 26 giugno entra in vigore la Ztl nel borgo di Castelnuovo Magra

Nel centro storico di Castelnuovo Magra è già iniziata l’installazione dei varchi della ZTL che entrerà in funzione dal prossimo 26 giugno rivoluzionando viabilità e sosta all’interno del borgo. L’introduzione della Zona a traffico limitata è stata pensata dall’Amministrazione comunale – su proposta del Comitato di frazione – “per ridurre gli effetti negativi della circolazione veicolare oltre che per avere ricadute positive in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente, rispetto del diritto al riposo e alla quiete pubblica, migliore fruibilità del patrimonio storico e artistico”. Propositi che non avevano però trovato piena approvazione da parte della cittadinanza che lo scorso febbraio aveva preso parte all’assemblea pubblica pensata proprio per illustrare i vari punti del regolamento che nel frattempo è stato approvato sia dalla giunta che dal Consiglio comunale.

I varchi di accesso saranno due, uno al termine della sopraelevata e un altro in località Borghetto nei pressi del ristorante Armanda. All’interno potranno accedere – con prezzi diversi – i residenti (che dovranno munirsi di un pass di durata triennale); i titolari di abitazioni o altre unità immobiliari (la cui autorizzazione sarà di durata annuale); esercenti, commercianti, artigiani, imprese e studi professionali ed esercenti di professioni sanitarie (autorizzazione annuale); servizi di pronto intervento, attività ricettive, trasporti funebri (autorizzazione annuale). Potranno poi circolare con autorizzazione temporanea imprese edili e altre categorie di utenti mentre le forze dell’ordine potranno circolare liberamente. Per le operazioni di carico e scarico delle merci saranno attive due finestre tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Per quanto riguarda la sosta all’interno della Ztl i residenti muniti di contrassegno potranno usufruire di aree apposite individuate in piazza Querciola, Casamento, Borghetto e all’inizio di Via Dante. Posti che soprattutto nel periodo estivo non sono sufficienti per soddisfare tutte le esigenze del borgo.

La Ztl entrerà in vigore dal 26 giugno per un periodo transitorio. I moduli e l’intero regolamento possono essere consultati sul sito del Comune.

