Detenuto si impicca nel carcere di Chiavari: la Procura di Genova apre un’inchiesta e dispone l’autopsia

Genova. Un detenuto tunisino di 39 anni si è impiccato ieri pomeriggio nella sua cella nel carcere di Chiavari. L’uomo era stato da poco trasferito dal carcere della Spezia ed era stato messo in cella da solo dopo una lite banale con un altro detenuto.

In generale l’uomo era però considerato un detenuto modello, che non aveva mai dati problemi per atteggiamenti aggressivi né aveva mai manifestato apparentemente propositi suicidari. Era in carcere dalla fine del 2021 per un cumulo pena per reati contro il patrimonio e avrebbe dovuto restare in carcere fino al 2026.

