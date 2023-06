Fezzano, dagli scavi per il parcheggio spuntano reperti archeologici. L’apertura del campo per la sosta delle auto slitta all’8 giugno

Reperti di epoca romana nel Piano d’Artigliè, a Fezzano. E’ questa la voce che circola con insistenza da questa mattina nel borgo del comune di Porto Venere, dove sono in corso gli scavi per la realizzazione di un nuovo parcheggio. Dalle informazioni raccolte da CDS dal sottosuolo sarebbero emersi un fondo, una darsena e forse addirittura una residenza. Quel che è certo è che i responsabili del progetto di scavo coordinato dalla Soprintendenza sono certi di aver scoperto qualcosa di assolutamente interessante, forse qualcosa che confermi i ritrovamenti che nel 1820 avevano spinto Ubaldo Mazzini ad asserire che il borgo di Fezzano era fu abitato già in epoca romana. I resti di Mazzini, però, furono ricoperti , prima dai cantieri navali, e poi dalla realizzazione del campo sportivo. Oggi le cose stanno diversamente, e nel caso in cui i reperti siano di particolare rilievo storico e culturale, si dovrebbe andare verso la musealizzazione.

