“La medicina narrativa come cura di sé”, evento di approfondimento con la Breast unit e il Comitato dell’Ingegner Perioli

Giovedì 8 giugno 2023 alle ore 17 la Breast Unit del Levante Ligure per ASL 5, in collaborazione con OdV Comitato Assistenza Malati dell’Ing. A. Perioli, nell’ottica di un approccio globale ed umanizzante, propone un nuovo incontro “La medicina narrativa come cura di sé”, presso la sede AVIS della Spezia (via Castelli, 19 – quartiere Favaro).

Si tratta di un laboratorio esperienziale, teorico-pratico per le pazienti ed i famigliari della Breast Unit condotto dalla dott.ssa Danila Zuffetti, esperta e fondatrice di un modello innovativo di medicina narrativa, in cui si affronteranno diverse tematiche e si sperimenterà attraverso le immagini, l’arte, la musica, la scrittura.

