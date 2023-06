No a un ulteriore sconto di pena per Luca Delfino: il killer di Antonella Multari uscirà dal carcere il 28 luglio

Genova. L’ufficialità è arrivata nei giorni scorso. Luca Delfino, condannato a 16 anni e 8 mesi per l’omicidio della ex fidanzata Antonella Multari, uscirà dal carcere della Spezia il 28 luglio. Il tribunale di sorveglianza di Genova ha infatti respinto il ricorso presentato dallo stesso Delfino contro il diniego di un ulteriore sconto di pena per buona condotta che gli avrebbe consentito di lasciare il carcere tra due settimane. A pesare sul diniego è stato il comportamento di Delfino tenuto nel carcere di Biella, dove il killer avrebbe avuto comportamenti molesti e minacciosi nei confronti di un altro detenuto.

Il 28 luglio però Delfino non sarà un uomo libero: sarà immediatamente trasferito in una Rems (residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza . Nessuna certezza però sulla destinazione: il Dap (dipartimento per l’amministrazione penitenziaria) non ha ancora inviato il provvedimento. Le Rems sono due in Liguria, quella di Pra’ dove Delfino ha chiesto di essere trasferito perché vicino ai famigliari e anche al suo avvocato genovese Riccardo Lamonaca e quella di Calice al Cornoviglio in provincia della Spezia.

