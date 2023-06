Nuovo telelaser per la Polizia locale: inchioda chi supera i limiti di velocità e ha una portata superiore al chilometro

La Polizia locale spezzina ha messo in campo un nuovo telelaser. E i risultati non si sono fatti attendere. Lo strumento, che ha fatto il suo debutto ieri, è una postazione mobile di misurazione della velocità ed è in grado di “puntare” con assoluta precisione un veicolo in avvicinamento o allontanamento fino ad una distanza di 1.200 metri; può essere impiegato in funzione filmato o fotografia, dispone di sistema visivo idoneo ad accertamenti in orario notturno e può essere utilizzato in modalità di contestazione immediata dell’infrazione o in modalità di accertamento remoto con contestazione differita.

La Locale, attualmente impiega il nuovo telelaser esclusivamente in modalità di contestazione immediata dell’infrazione, soprattutto nei pressi di attraversamenti pedonali, in strade ove più frequentemente si sono verificati gravi incidenti stradali, o nelle vie che gli stessi residenti indicano come percorse a velocità eccessiva, allo scopo di sanzionare chi mette in pericolo la sicurezza delle persone.

La postazione di controllo, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, viene posizionata in carreggiata o sul bordo della strada in modo da essere ben visibile, e deve essere preventivamente segnalata da un apposito cartello, collocato a distanza di legge, indicante il controllo elettronico della velocità. Gli agenti garantiscono anche che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando le transitano davanti, per avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com