Genova. Ieri il Nucleo antidegrado della polizia locale ha fermato una persona, da tempo sottoposta a controlli, che è risultata essere in possesso di 20 involucri di cellophane contenenti cocaina.

Poco prima, la persona in questione era stata avvistata in atteggiamento sospetto nei pressi dell’uscita autostradale di Genova Aeroporto; nel corso degli accertamenti in loco da parte della polizia locale, sono stati rinvenuti altri 10 involucri della sostanza stupefacente.

