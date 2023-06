Pd Liguria, tramonta l’era Ghio: per il “dopo” Natale in pole ma la minoranza non starà a guardare

Genova. Un lungo e roboante silenzio è la reazione che ha seguito la relazione di Valentina Ghio, segretaria regionale del Partito Democratico in Liguria. La parola “dimissioni” sostituita dalla più neutra locuzione “a disposizione”. Ma è stata Ghio stessa, a mezzo stampa e a mezzo social, a parlare di “fine ciclo” per l’esperienza che l’ha vista a capo del Pd in Liguria, prima donna a rivestire questo ruolo, e per quasi 10 anni alla guida del Comune di Sestri Levante prima di candidarsi e approdare in Parlamento.

Proprio le elezioni a Sestri, in cui il candidato “delfino” di Valentina Ghio – Marcello Massucco – è uscito nettamente sconfitto dalla sfida al ballottaggio con Solinas, hanno dato il colpo di grazia alla segreteria che pure aveva recentemente vissuto momenti di giubilo per la vittoria di Elly Schlein al congresso nazionale. Anche la dèbacle del centrosinistra a Ventimiglia non ha aiutato.

