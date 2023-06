Ponzanelli ha scelto i fedelissimi: “Felice del risultato, abbiamo coniugato competenze e volontà popolare”

Se cinque anni fa la sua prima giunta era stata costruita su rigide logiche di partito, percentuali e preferenze, per questo secondo mandato Cristina Ponzanelli ha scelto in piena autonomia premiando – ovviamente – le indicazioni dei cittadini ma puntando anche su un gruppo di fedelissimi, forte anche del solido consenso alla persona e al proprio operato delineato dalle urne. Così Fratelli d’Italia, che puntava ad una rappresentanza maggiore, si è “accontentata” di avere il solo Carlo Rampi vicesindaco con deleghe molto importanti: “Dopo 28 anni da consigliere – ha detto non senza emozione – interrompo il mio percorso iniziando quello da assessore. Ringrazio Cristina per la fiducia e la collaborazione già collaudata nei cinque anni precedenti, ma anche i consiglieri di maggioranza e il nuovo assessore Borrini che dietro alle quinte è stato uno dei protagonisti di questa difficile impresa in una città che in maniera monotona ha sempre avuto una governance di sinistra e con un ambito molto ristretto di persone che la gestivano. È stato difficile trovare una classe dirigente di centrodestra che sapesse interpretare il cambiamento ma ci siamo riusciti”.

Giorgio Borrini che rappresenta la grande novità di questa giunta, un nome il suo impronosticabile visto il ruolo più defilato da capo di gabinetto avuto degli ultimi cinque anni, ma perfettamente calzante visto il rapporto di assoluta fiducia con il sindaco: “È stata una nomina inaspettata – ha sottolineato – ma la richiesta fatta da Cristina racchiude anche il motivo per il quale sono qui in questa veste, perché nella vita si può credere nelle persone e io credo molto in lei e nelle cose importantissime che ha fatto per questa città. Per cui quando una persona in cui credi ti chiede qualcosa allora puoi mettere da parte il tuo percorso per iniziarne uno nuovo. Credo in lei – ha proseguito – come nelle altre persone che fanno parte di questa giunta e hanno tantissimo da dare a Sarzana. Sono orgoglioso di quanto fatto e del tempo dedicato alla città in questi anni e mi fa piacere che questo riconoscimento arrivi anche da un esponente di partito come Rampi. Credo che la cultura sia il miglior veicolo a disposizione della città per farsi conoscere quindi posso promettere lo stesso impegno profuso in questo tempo”.

