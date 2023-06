Porchetta, ravioli e tanto altro alla Festa di Primavera di Montale

Nella splendida cornice di Montale di Levanto venerdì 2 giugno ecco la “Festa di Primavera”. A partire dalle 12.30 apertura dei banchi gastronomici con i panini con la porchetta e la salsiccia, ravioli, patate fritte, pan fritto e crepe con la Nutella, annaffiati con birre, vino del priore e altro. Gonfiabili per bambini e tanto divertimento con il radiospeaker Roberto Geo Cerchi. Organizzata una navetta gratuita con partenza presso la fermata Atc dell’ufficio postale, in Via Rimembranza a Levanto.

