Radrizzani impegna lo stadio dei Leeds United per comprare la Sampdoria: la mossa svelata dai giornali inglesi

Genova. Lo storico stadio del Leeds United, Elland Road, sarebbe stato usato come garanzia bancaria per ottenere il prestito da 30 milioni di euro per acquistare la Sampdoria.

Sarebbe questa la mossa di Andrea Radrizzani, proprietario in pectore della Samp, utilizzata per arrivare a concludere la compravendita della società genovese: l’indiscrezione è stata pubblicata da il sito inglese ‘The Athletic’, e poi rilanciata dall’agenzia Ansa. Una decisione che avrebbe scatenato la reazione dei tifosi della storica squadra appena retrocessa in Championship.

