Ricercatori precari in sanità, Fp Cgil: “Basta promesse, stabilizzare i lavoratori”

Genova. “Solo al Gaslini sono 60 i ricercatori precari che attendono la stabilizzazione, ai quali si aggiungono le decine del San Martino: è una vergogna nazionale” così Luca Infantino Segretario Generale Fp Cgil Genova lancia l’allarme sulla condizione lavorativa dei ricercatori precari della sanità a Genova.

“A livello nazionale sono ben 1.300 i ricercatori sanitari e collaboratori di ricerca che, a partire dalla fine del 2019, con decenni di precariato alle spalle, sono stati inquadrati in un “percorso ad ostacoli” a tempo determinato. Percorso per il quale non è ancora prevista una via d’uscita. Biologi, biotecnologi, genetisti, bioinformatici, tecnici, chimici, ma anche altre figure professionali, ogni giorno, mettono a servizio del cittadino la propria professionalità. Nonostante l’importanza del lavoro di donne e uomini della sanità, la loro stabilizzazione è ancora lontana” prosegue Infantino.

» leggi tutto su www.genova24.it