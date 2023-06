Riqualificazione della “piramide” sulla passeggiata: ad Albisola performance live degli urban artist 750 ML e Erics One

Albissola Superiore. Dopo il murale “Il ceramista” che raffigura Giovanni Poggi a Ellera, l’artista 750 ML torna ad Albisola Superiore, questa volta sulla passeggiata Eugenio Montale per realizzare, insieme a Erics One, un’intervento artistico di riqualificazione.

“I due urban artist di fama internazionale in questi giorni e fino al 4 giugno stanno dando un nuovo aspetto alla struttura piramidale in cemento armato che non appariva proprio al meglio – spiega l’assessore alla cultura Simona Poggi -. Per questo abbiamo deciso di affidare la costruzione, a pochi passi dal mare, al loro intervento che ha l’obiettivo di valorizzare questa parte di passeggiata, armonizzandola con il nostro paesaggio”.

