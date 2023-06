Rugby, partita decisiva per Pro Recco: imperativo battere Villa Pamphili per restare in A

Genova. Con l’inizio del mese di giugno per i club liguri si chiudono definitivamente tutti i campionati. Le nostre squadre saranno impegnate in confronti non certo facili e, nella finale della Serie C che assegna la Coppa Mare & Monti, è in programma addirittura un derby. Ma andiamo per gradi.

Il test ragionevolmente più importante non può che essere la contesa di Roma/Corviale fra la Pro Recco ed il team locale dell’Arvalia Villa Pamphili. È l’ultimo appuntamento in assoluto per i play out, e chi perderà dovrà lasciare la Serie A.

