Sestri: precipita da parete rocciosa, difficile recupero in corso

Poco dopo le 15 un rocciatore che si trovava su una parete a Sestri Levante, in prossimità delle gallerie di Moneglia, è precipitato. Il corpo si è fermato dopo pochi metri ma a quanto pare in una situazione particolarmente difficile per consentire il recupero; tenuto presente che l’uomo è politraumatizzato e in codice rosso. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Chiavari e il Soccorso alpino; oltre al 118. Pronto al decollo per il San Martino l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova. Sul posto carabinieri e polizia urbana.

