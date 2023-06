Silver Digital Innovation Net, presentati i progetti innovativi delle start up

Genova. A seguito del lancio ufficiale della challenge per le Start Up e gli innovatori nell’ambito della Silver Economy sono stati presentati i migliori progetti innovativi durante il selection day delle start up che si è svolto il 26 maggio scorso nella sede del Silver Hub presso il Talent Garden di Genova.

Silver Digital Innovation Net nasce proprio per creare condizioni efficaci allo sviluppo di progetti di innovazione e partenariati commerciali e industriali che rispondono alle esigenze delle persone over 65 e dei loro familiari.

» leggi tutto su www.genova24.it