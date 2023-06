Successo a Spotorno per “Scarpette Magiche”: lo spettacolo dell’accademia di Danza “Il Cigno”

Spotorno. Lo scorso 24 maggio si è svolto lo spettacolo di fine anno accademico presso il Teatro Castello di Spotorno a cura dell’Accademia di Danza “Il Cigno” diretta da Elisabetta Lucania e Enza Tamburello, che a settembre compirà trent’anni di attività.

Grazie all’impegno di tutti gli allievi, per la maggior parte spotornesi dai 5 anni di età in sù, la riuscita dello spettacolo è stata molto positiva riscontrando un grande successo. La scuola ha portato in scena lo spettacolo “Scarpette Magiche” ispirato a Scarpette rosse di Andersen.

