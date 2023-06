Tris di carcaresi per la Carcarese: confermati Dematteis, Canaparo e Zizzini

Carcare. Ha deciso la finale di Coppa Italia di Promozione, grazie al gol segnato al 118’ contro il Golfo Paradiso e ha regalato un titolo storico alla Carcarese che non intende separarsi da lui. Arriva infatti oggi la conferma della permanenza in biancorosso di Luca Dematteis: jolly classe 1997, che lo scorso 7 maggio ha mandato in tripudio i centinaia di tifosi presenti ad Arenzano, orgogliosi non solo della vittoria ma anche del fatto che a deciderla fosse stato proprio un giovane di Carcare.

Della partita è stato anche un altro carcarese doc, Luca Canaparo che sulla destra ha dato battaglia ai genovesi, conquistato falli preziosi e aiutato i compagni in fase offensiva e difensiva. Per l’attaccante leva 1998 sarà la quinta stagione in biancorosso.

