Vouliagmeni sconfitto 12 a 8: Pro Recco in finale di Champions League

Belgrado. La Pro Recco supera il Vouliagmeni per 8-12 e strappa il pass per la finale di Champions League: sabato, alle 21, i campioni d’Europa in carica andranno a caccia della undicesima coppa ancora contro i padroni di casa del Novi Beograd che nel pomeriggio hanno superato il Barceloneta per 12-10 dopo i tiri di rigore. Per i biancocelesti sarà la quarta finale in cinque anni, la terza consecutiva, la diciottesima nella storia di questa competizione. Sotto 5-3 dopo 14 minuti, i biancocelesti ribaltano la partita tra la fine del secondo tempo e l’inizio del terzo piazzando un break pazzesco di 7-0.

Mister Sukno effettua un cambio rispetto alla vittoria contro il Ferencvaros, con Iocchi Gratta al posto di Velotto.

