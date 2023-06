Alle Caravelle è già estate, l’apertura straordinaria è un successo: boom di abbonati

Ceriale. Alle Caravelle è già estate. E non solo per il clima favorevole odierno, ma soprattutto per il numero di presenze. In tantissimi hanno affollato il Parco Acquatico oggi (2 giugno), nel primo dei 3 giorni (fino al 4 giugno compreso), di apertura straordinaria in occasione del ponte della Festa della Repubblica.

Una decisione, figlia anche dell’intenzione di aiutare il territorio fungendo da ulteriore richiamo per tutti i turisti. E, a giudicare dai numeri, l’obiettivo è stato centrato: la stagione si è infatti aperta con un autentico boom di abbonamenti.

