Andora, il presidente della croce bianca Giovanni Poggio insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica

Andora-Savona. L’andorese Giovanni Poggio, attuale presidente della Croce Bianca di Andora, è fra i savonesi che questa mattina sono stati insigniti dal Prefetto di Savona Enrico Gullotti, del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

L’onorificenza gli è stata consegnata per meriti derivati dalla sua attività di volontario: quale socio dell’Avis e donatore fin da giovanissimo, si è distinto per aver superato le cento donazioni. Presente alla cerimonia di consegna il sindaco Mauro Demichelis che ha espresso parole di elogio e ammirazione per Poggio.

» leggi tutto su www.ivg.it