Auto si ribalta a Santo Stefano, 39enne in ospedale

Incidente stradale in direzione Santo Stefano Magra, in prossimità della fine del raccordo della A15, alle 20. A rimanere ferito un 39enne che ha riportato un politrauma ed è stato accompagnato in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia.

La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polzia stradale. Stando a quanto si apprende l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, rimanendo su un fianco. Sul posto sono arrivati i militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, la Stradale e i Vigili del fuoco.

